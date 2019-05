Milan, Donnarumma salva la Champions. Merita il rinnovo, PSG aspetta

Donnarumma para un rigore durante Milan-Frosinone salvando i sogni Champions dei rossoneri. Rinnovo in vista, ma occhio al PSG

Il Milan vince e ringrazia Gigio Donnarumma: il rigore parato a Camillo Ciano tiene vivi i sogni della squadra in ottica Champions League.

Nonostante alcuni momenti di black out, il giovane portiere rossonero ha salvato in numerose occasioni il Diavolo. Il giocatore merita il rinnovo: Raiola chiede un aumento da 6 a 7 milioni per l’estremo difensore del Milan. Il PSG studia la situazione, pronto a fare un offerta in caso di divorzio.