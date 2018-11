Milan-Dudelange 1-2: risultato e cronaca in diretta live

Milan-Dudelange, 5ª giornata gruppo F Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo essere riusciti a fare percorso netto con Olympiakos e Dudelange, gli uomini di Gattuso hanno bruscamente frenato la loro corsa verso la testa del Girone F di EuropaLeague guadagnando un solo punto nel doppio match con il BetisSiviglia: prima l’inaspettata sconfitta in casa, poi il pareggio in Andalusia hanno fortemente messo a rischio la qualificazione del Milan al turno successivo. I rossoneri, infatti, ora dovranno guardarsi anche le spalle dalla compagine greca, anch’essa a quota 7; per questo, sarà necessario approfittare del turno favorevole contro il fanalino di coda Dudelange, per aggiungere un tassello importante. Nonostante i tantissimi infortuni ai quali Gattuso dovrà cercare di porre una pezza, la vittoria dovrà essere l’unico risultato disponibile, per non complicarsi ulteriormente la vita nell’inferno di Atene l’ultimo turno. Facile immaginare una grande prova di Higuain, squalificato in campionato, e desideroso di rimediare all’errore commesso contro la Juventus. Ecco la cronaca live, del match.

Milan-Dudelange 1-2: tabellino

Marcatori: 21′ pt, Cutrone (M); 39′ pt, Stolz (D); 4′ st, Turpel (D)

MILAN (4-4-2): Reina; Calabria, Zapata, Simic, Laxalt; Halilovic, Bertolacci, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone, Higuain.

DUDELANGE (3-5-1-1): Bonnefoi; Prempeh, Cruz, Schnell; Jordanov, Stolz, Kruska, Couturier, Melisse; Sinani; Turpel.

Arbitro: Vladislav Jur’evič Bezborodov

Note: Ammonizioni: Stolz (D)

Milan-Dudelange: diretta live e sintesi

4’ ˗ GOL DUDELANGE!!!! Incredibilmente, Turpel porta avanti i suoi dopo un disimpegno maldestro della difesa rossonera. Dubbi su un intervento al limite dell’area su Bertolacci ma l’arbitro non ha fermato il gioco. Diagonale preciso che batte l’incolpevole Reina

3’ ˗ Errore clamoroso di Bertolacci a centrocampo che permette a Turpel di ripartire pericolosamente

1’ ˗ Couturier rimane a terra a centrocampo, dopo un colpo subito da Simic

1’ ˗ Palla di Halilovic sul secondo palo per Calhanoglu: Prempeh intuisce e allontana

1’ ˗ Le squadre sono tornate in campo, senza nessun cambio: tocca al Dudelange battere il primo pallone

SINTESI PRIMO TEMPO: Com’era lecito attendersi, è il Milan a fare la partita, dovendo centrare necessariamente la vittoria. Numerose sono le occasioni create dai Rossoneri, fin dai primi minuti, in particolare con Higuain, abilissimo a muoversi tra le linee e a sorprendere la comunque attenta difesa lussemburghese. La squadra ospite, però, oltre a una buona tenuta difensiva, mette in mostra la sua consueta caratteristica di ordine e compattezza, riuscendo a rendersi protagonista anche di qualche sortita offensiva. Al 21’, però, complice un erroraccio di Bonnefoi, Cutrone porta avanti i suoi, con un gol dei suoi. Il Dudelange non si spaventa e reagisce, buttandosi in avanti con coraggio, senza riuscire a creare occasioni particolarmente insidiose. La squadra di Gattuso continua a mantenere il pallino del gioco, rendendosi ancora pericoloso con Calhanoglu. Quasi allo scadere, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Stolz realizza uno storico e splendido gol, infilando il pallone sotto l’incrocio. Ottima figura della squadra ospite che chiude in pareggio.

46’ ˗ Finisce qui il primo tempo: è 1˗1

45’ ˗ Assegnato 1’ di recupero

45’ ˗ Cutrone cade al centro dell’area ma l’arbitro non concede il rigore

44’ ˗ Reina esce dalla sua area piccola di competenza e blocca il pallone, facendo immediatamente ripartire

43’ ˗ Terzo corner per gli ospiti, su tocco di Zapata

39’ ˗ GOL DUDELANGE!!!! Gol straordinario di Stolz dal centro dell’area, sugli sviluppi del calcio d’angolo: coordinazione perfetta e il centrocampista, dopo una spizzata, infila direttamente sotto l’incrocio con il destro

39’ ˗ Secondo calcio d’angolo conquistato dai lussemburghesi, dopo la chiusura di Simic

38’ ˗ Stolz invoca il fallo davanti al guardalinee ma l’arbitro lascia correre

35’ ˗ Il calcio di punizione di Sinani viene bloccato da Reina senza particolari problemi

34’ ˗ Inserimento di Couturier sulla fascia destra: Calabria, in maniera istintiva, interviene con un fallo, regalando un calcio di punizione

33’ ˗ Sugli sviluppi del calcio di punizione, Calhanoglu tenta il tiro a giro, colpendo la barriera e permettendo a Bonnefoi di bloccare senza problemi

32’ ˗ Percussione di Bertolacci verso l’area di rigore: atterrato conquista un calcio di punizione dal limite

31’ ˗ Probabile intervento con il braccio di Calhanoglu, all’interno dell’area di rigore lussemburghese: l’arbitro non vede neanche questa volta

31’ ˗ Calhanoglu chiede a gran voce un fallo per ostruzione ma l’arbitro non glielo concede

30’ ˗ Fase piuttosto confusa e senza particolari emozioni nel centro del campo

27’ ˗ Movimento di Cutrone ad andare incontro al pallone, con un taglio sul primo palo, ma Schnell impedisce all’attaccante di prendere il pallone, mandandolo direttamente in calcio d’angolo

25’ ˗ Disimpegno complesso all’indietro di Halilovic che rischia di abbassare il baricentro della squadra

24’ ˗ Stolz prova la discesa personale sulla fascia ma Zapata riesce a intervenire con prontezza, sventando ogni minaccia

21’ ˗ GOL MILAN!!!!Cutrone raccoglie in area di rigore e, dopo essersi abilmente girato spalle alla porta, lascia partire un tiro che si infila sotto la pancia di Bonnefoi, responsabile primario del gol

20’ ˗ OccasioneDudelange. Sinani controlla al limite dell’area, per poi lasciare partire un tiro che finisce di poco alta sopra la traversa

20’ ˗ Sugli sviluppi del calcio di punizione, Cutrone prova ad anticipare il marcatore ma Cruz è bravo a respingere in corner

19’ ˗ Prima ammonizione del match: Stolz, reo di aver trattenuto in maniera troppo evidente Laxalt

18’ ˗ Provvidenziale chiusura di Schnell sullo spunto individuale di Calhanoglu

16’ ˗ Melisse, lasciando la linea esterna di difesa, raccoglie il pallone al limite dell’area e lascia partire un destro che sorvola la traversa

16’ ˗ Melisse conquista un interessante calcio d’angolo, nonostante l’ultimo tocco sembrasse essere il suo

15’ ˗ Tentativo di velo di Cutrone alla ricerca del compagno di reparto: Higuain, però, non intende il passaggio, vanificando il tentativo

12’ ˗ Higuain tenta l’assist per Halilovic ma è ancora Cruz ad allontanare, non cadendo nel tranello dell’argentino

9’ ˗ OccasioneMilan. Ancora Higuain. L’argentino raccoglie al limite dell’area il passaggio di un compagno e, dopo essersi girato, lascia partire un tiro diretto all’angolino basso, respinto ancora una volta da Bonnefoi

8’ ˗ Ottimo intervento in tuffo di Bonnefoi sulla pericolosa conclusione di Calhanoglu dal limite dell’area

7’ ˗ Occasione Milan. Palla in verticale per Higuain che si gira come lui sa fare, al limite dell’area, lasciando partire un destro che finisce a lato del palo alla destra del portiere ma davvero di pochissimo

6’ ˗ Halilovic tenta di mettere in mostra le sue qualità tecniche, attraverso una penetrazione palla al piede in area di rigore: Cruz respinge

4’ ˗ Laxalt tenta il cross dalla fascia ma Jordanov respinge in fallo laterale

4’ ˗ Disimpegno pericoloso ma efficace di Reina che rilancia rasoterra verso Zapata, correndo qualche rischio

3’ ˗ Higuain fermato nel cerchio di centrocampo: calcio di punizione per i Rossoneri

2’ ˗ Dudelange che prova a orchestrare un’azione offensiva dalla fascia destra con Jordanov, ma la difesa rossonera spazza

1’ ˗ Bezborodov fischia il calcio d’inizio: è la squadra di casa a battere il primo pallone

Milan e Dudelange sono scese in campo e sono pronte a dare inizio al match valido per la 5° giornata del Girone F

Milan-Dudelange: formazioni ufficiali

MILAN (4-4-2): Reina; Calabria, Zapata, Simic, Laxalt; Halilovic, Bertolacci, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone, Higuain.

DUDELANGE (3-5-1-1): Bonnefoi; Prempeh, Cruz, Schnell; Jordanov, Stolz, Kruska, Couturier, Melisse; Sinani; Turpel.

Milan-Dudelange: probabili formazioni e pre-partita

Qui Milan. Con l’infermeria decisamente piena, Gattuso cercherà di fare virtù degli uomini a disposizione. Una nota lieta è, senza dubbio, il ritorno di Higuain, dopo la squalifica in campionato, pronto a mettere in campo tutta la rabbia accumulata nelle precedenti giornate. Il tecnico sembra orientato a schierare il 4˗4˗2, con il duo d’attacco formato dall’argentino e Cutrone. In difesa, scelte obbligate per via delle defezioni: ad affiancare Zapata sarà, infatti, Simic con Laxalt e Calabria sulle fasce. A centrocampo, spazio ad Halilovic, Bakayoko tornato al centro del progetto, Bertolacci e Calhanoglu.

Qui Dudelange. Modulo speculare anche per la formazione lussemburghese che sembra intenzionata a mantenere uno scacchiere molto simile a quello schierato finora. Nonostante sulla carta, gli ospiti partano decisamente sfavoriti, il dirigente Zeghdane ha messo in guardia i rossoneri, paventando la possibilità di realizzare qualcosa di inaspettato. Da tenere particolarmente in considerazione, sarà l’attaccante Sinani, autore dell’unico gol finora realizzato dalla squadra.

Milan (4-4-2): Reina; Calabria, Simic, Zapata, Laxalt; Halilovic, Bakayoko, Bertolacci, Calhanoglu; Higuain, Cutrone.

Dudelange (4-4-2): Frising; Malget, Prempeh, Schnell, El Hriti; Stolz, Stelvio, Couturier, Kruska; Turpel, Sinani.

Milan-Dudelange: precedenti

Quella che andrà in scena a San Siro tra Milan e Dudelange sarà la sfida numero due tra le due compagini, dopo l’andata conclusasi con la vittoria di misura ottenuta dalla squadra di Gattuso. Come già anticipato, dopo due risultati non positivi, la formazione di casa avrebbe fortemente bisogno di una vittoria, prima dello scontro diretto contro l’Olympiakos. La squadra ospite, alla sua prima apparizione in questa competizione, è ancora alla ricerca di qualche punto, per togliersi qualche soddisfazione. I precedenti del Milan contro squadre del Lussemburgo sorridono, dal momento che i Rossoneri su 7 incontri sono riusciti a ottenere 7 vittorie, la più corposa delle quali è quella del 1962 contro l’US Luxembourg: un 8-0, firmato dal pokerissimo di Altafini, dal gol di Rivera e dalla doppietta di DeSales. Il Dudelange, in trasferta, ha perso entrambe le sfide finora disputate, nonostante nella fase delle qualificazioni fosse riuscita a vincere 2 sfide su 3 lontano dallo stadio di casa, contro LegiaVarsavia e Cluj.

Milan-Dudelange: arbitro

Sarà Vladislav Jur’evič Bezborodov l’arbitro designato a dirigere la sfida tra Milan e Dudelange, valida per la quinta giornata di EuropaLeague del girone F. Per il direttore di gara russo, classe ’73 e originario di Leningrado, sarà la 19° partita in stagione, dopo aver già diretto la Lazio in EuropaLeague. Per l’occasione, il fischietto russo sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Danchenko e Maksim Gavrilin mentre gli assistenti addizionali saranno Kirill Levnikov e Vasili Kazartsev; il quarto uomo, infine, sarà Aleksei Vorontsov.

Milan-Dudelange Streaming: dove vederla in tv

Milan-Dudelange sarà trasmessa a partire dalle ore 18.55 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.