I social non hanno avuto pietà del Milan dopo il secondo gol subito dalla squadra di semi professionisti del Dudelange

C’era una volta il “Clamoroso al Cibali” di Sandro Ciotti, ma questa sera c’è anche stato un clamoroso a San Siro. Il Dudelange, squadra del campionato lussemburghese ha segnato ben due gol al Milan, in una partita che sembrava in discesa dopo l’iniziale vantaggio di Cutrone. Invece la squadra di semiprofessionisti del piccolo paese ha ribaltato il risultato, prima della rimonta rossonera e il definitivo 5-2. Ma sui social le ironie non si sono sprecate e sono molti i post di sfottò nei confronti dei rossoneri.

Il momento più alto del calcio lussemburghese. (Nosotti da bordocampo parla di una videochiamata dalla panchina degli ospiti, forse un massaggiatore che chiama la moglie incredula.) #MilanDudelangepic.twitter.com/gB9t7bGUgQ — Jadonismo (@Pelamity) November 29, 2018

Un giorno potrò dire "ho visto cose che voi umani non potete immaginare"#MilanDudelange — LelloArcuri2.0™ (@lelloarcuri2) November 29, 2018

Abbiamo preso gol da uno che probabilmente domani deve andare a lavorare. #MilanDudelangepic.twitter.com/3kJYGplonl — Gio_Acm (@Rossonera_21) November 29, 2018