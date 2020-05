Milan, è il giorno di Ibrahimovic: poi sarà tempo di futuro

Il Milan accoglie nuovamente Zlatan Ibrahimovic. Oggi il ritorno dello svedese, in attesa del futuro

Oggi è il giorno. Zlatan Ibrahimovic rientra in Italia a quasi due mesi dal suo ritorno in Svezia. Lo svedese del Milan, secondo La Gazzetta dello Sport, osserverà 2 settimane di quarantena per poi essere pronto per il possibile ritorno agli allenamenti di gruppo.

Poi verrà il tempo dei bilanci e soprattutto del faccia a faccia con Gazidis per discutere del futuro. Prima che irrompessero la bufera coronavirus e le dichiarazioni di Rangnick tutto lasciava pensare che il matrimonio potesse proseguire. Sarà così anche questa estate?