Milan, ecco come nasce il vero progetto di Giampaolo: alla ripresa del campionato i rossoneri avranno una nuova fisionomia

Quello visto finora è stato un Milan ancorato al passato, figlio più della gestione di Gattuso che di quella ancora albeggiante di Giampaolo. Ma, alla ripresa del campionato, la squadra rossonera è destinata ad assumere una nuova fisionomia.

Puntando naturalmente su Theo Hernandez, limitato in estate da un infortunio, ma anche sulll’inserimento di Duarte, finora non considerato a causa dei pochi allenamenti nelle gambe. Per il ruolo di paly, Bennacer ha caratteristiche ideali al gioco del tecnico rossonero. E davanti, con il ritorno alla vecchia disposizione del tridente, Rebic – fatta salva la ripresa a Verona – diventerà subito titolare a sinistra.