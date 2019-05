Milan, Elliott perplesso: anche Gazidis rischia il posto 

Si moltiplicano le perplessità nel fondo americano Elliott: in dubbio la permanenza di Gazidis nel ruolo di amministratore delegato del Milan

Nella prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, spazio anche al Milan di Elliott. Da come si apprende, nel fondo americano si starebbero moltiplicando le perplessità sulla gestione della società rossonera.

Per tale motivo, sarebbe in discussione anche il ruolo di Ivan Gazidis da amministratore delegato. Non si esclusa l’ipotesi di cessione ed è perciò caccia a nuovi soci.