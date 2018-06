Elliott avrebbe versato 32 milioni nelle casse del Milan e si prepara a rilevare il club. Yonghong Li potrebbe salvarsi grazie ad un investitore con un patrimonio da 4 miliardi di dollari

Il futuro societario del Milan si fa sempre più intricato. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, il fondo Elliott avrebbe già versato ai rossoneri il bonifico da 32 milioni necessario a sostenere le attività del club. Il presidente Yonghong Li ora avrebbe 10 giorni per rimborsare l’hedge fund fondato da Paul Singer altrimenti quest’ultimo gli subentrerà nella proprietà. L’ancora di salvezza per i cinesi potrebbe arrivare dall’ingresso di un nuovo investitore. A sostegno di Li ci sarebbe un finanziatore sponsorizzato da Goldman Sachs con un patrimonio da 4 miliardi di dollari ma di cui non si conosce ancora il nome. Questa al momento sembra la strada più percorribile in quanto Thomas Ricketts, il proprietario dei Chicago Cubs interessato a rilevare il Milan, sarebbe arrivato ad un punto della trattativa ormai troppo avanzato per poter imporsi sugli altri concorrenti. Yonghong Li, il socio Han Li, il ds Marco Fassone e l’advisor Alantra stanno infatti valutando anche l’offerta di un’altra cordata americana sponsorizzata da Merrill Lynch oltre a quella di Ricketts e quella sostenuta da Goldman Sachs.

Il nodo centrale di tutta la questione resta il prezzo della governance. Li vorrebbe cedere una quota di minoranza per poi diminuire pian piano il suo peso nella società Milan. I nuovi compratori invece vorrebbero ottenere il controllo immediatamente ma le trattative sono bloccate dalla valutazione del club di quasi un miliardo di dollari. Si parla di 500 milioni di euro per il 75% delle quote, ovvero 666 milioni di equity totale più circa 250 milioni di debiti. Nel peggiore dei casi, almeno per quanto riguarda l’attuale proprietà, non sarà possibile restituire il prestito a Elliott e il fondo quindi provvederà a rilevare la società per poi scatenare un’asta tra gli stessi investitori americani attualmente coinvolti nell’operazione.