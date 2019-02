Milan-Empoli, 25ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Milan-Empoli 3-0 – Allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano, la squadra rossonera guidata da Gennaro Gattuso supera per 3-0 gli azzurri di Giuseppe Iachini nella prima gara del 25° turno della Serie A 2018/2019. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, i rossoneri risolvono la pratica nella prima metà del secondo tempo con le reti di Piatek (49)’, Kessie (51′) e Castillejo (67′). Milan alla terza vittoria consecutiva, ora quarto in classifica con 45 punti. Empoli che torna alla sconfitta e resta quartultimo con 21 punti.

Milan-Empoli 3-0: pagelle e tabellino

MARCATORI: 49′ Piatek, 51′ Kessie, 67′ Castillejo



MILAN (4-3-3): Donarumma G. 6; Conti 6, Musacchio 6, Romagnoli 6,5, Rodriguez 6; Kessie 6,5, Bakayoko 5,5 (80′ Biglia s.v.), Paquetà 6 (69′ Borini 6,5); Castillejo 7, Piatek 6 6 (69′ Cutrone 6), Calhanoglu 6,5. A disposizione: Donnarumma A., Plizzari; Abate, Calabria, Laxalt, Strinic; Bertolacci, Biglia, Mauri, Montolivo; Borini, Cutrone. Allenatore: Gennaro Gattuso.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski 5,5; Veseli 5,5, Silvestre 5, Dell’Orco 5; Di Lorenzo 6, Acquah 5,5 (66′ Ucan 6), Bennacer 6, Krunic 5,5, Pasqual 5,5 (74′ Pajac 6); Farias 6 (66′ La Gumina 5,5), Caputo 6. A disposizione: Provedel; Brighi, Pajac, Traore, La Gumina, Maietta, Capezzi, Rasmussen, Diks, Oberlin, Nikolaou, Ucan. Allenatore: Giuseppe Iachini.

ARBITRO: Piero Giacomelli (sez. Trieste)

NOTE: Ammoniti Di Lorenzo, Calhanoglu. Possesso palla: 62%-38%. Tiri totali: 10-4. Tiri in porta: 7-1. Calci d’angolo: 6-2.

Milan-Empoli: diretta live e sintesi

SINTESI SECONDO TEMPO – Inizio letale del Milan che va a segno con Piatek al 4′ e Kessie al 6′. Rossoneri in controllo e di nuovo a segno al 22′ con Castillejo, bravo a sfruttare un cross di Conti. Al 33′ il subentrato Borini segna la quarta rete rossonera dopo una pregevole azione personale, ma, dopo 3 minuti e la revisione Var, la segnatura viene annullata per un fuorigioco di Cutrone.

45’+4′ Triplice fischio a San Siro: il Milan batte l’Empoli col risultato di 3-0

45’+2′ Tiro di Calhanoglu da fuori area: palla rasoterra, sul fondo

45′ Decretati 4 minuti di recupero

45′ Su un pallone vagante in area rossonera, Ucan conclude di tacco trovando la parata di Donnarumma

44′ Borini, ben servito da Calhanoglu in area, si libera di Dell’Orco e conclude: Dragowski para

41′ Tiro di La Gumina dai 15 metri e palla sul fondo

36′ LA PRECEDENTE RETE DEL MILAN VIENE ANNULLATA PER UN FUORIGIOCO DI CUTRONE DOPO LA REVISIONE VAR DELL’ARBITRO GIACOMELLI. SI RIMANE SUL 3-0

35′ Ultimo cambio nel Milan: esce Bakayoko, entra Biglia

33′ LA QUARTA RETE DEL MILAN! BORINI DIFENDE CON FORZA UN PALLONE SUPERANDO DIVERSI AVVERSARI E VA A SEGNO CON UN POTENTE TIRO RASOTERRA. 4-0

29′ Ultimo cambio nell’Empoli: esce Pasqual, entra Pajac

26′ Ammonito Calhanoglu, falloso su Caputo

24′ Due cambi nel Milan: escono Piatek e Paquetà, sostituiti da Cutrone e Borini

22′ LA TERZA RETE DEL MILAN! CROSS DI CONTI DALLA DESTRA E INSERIMENTO VINCENTE DI CASTILLEJO CHE SORPRENDE DRAGOWSKI SUL PRIMO PALO. 3-0

21′ Doppio cambio nell’Empoli: escono Acquah e Farias, sostituiti da Ucan e La Gumina

20′ Empoli che prova a reagire: Di Lorenzo va al cross teso dalla destra, Donnarumma blocca la sfera

10′ Ammonito Di Lorenzo per un intervento falloso su Calhanoglu

8′ Castillejo va al tiro da fuori area: Dragowski para coi pugni

6′ IL MILAN RADDOPPIA! PASSAGGIO VERTICALE DI CASTILLEJO PER KESSIE CHE SUPERA DRAGOWSKI CON UN PALLONETTO. 2-0

4′ MILAN IN VANTAGGIO! CROSS BASSO DI CALHANOGLU DALLA DESTRA E CONCLUSIONE A RETE DI PIATEK CHE ANTICIPA LA DIFESA EMPOLESE. 1-0

3′ Empoli in area rossonera: appoggio di Caputo per Krunic che tira da buona posizione, palla fuori

1′ Inizia il secondo tempo di Milan-Empoli: squadre in campo con le medesime formazioni viste nella prima frazione

SINTESI PRIMO TEMPO – Il Milan si esprime meglio nella prima parte e al 10′ va in rete con Paquetà, ma la segnatura viene annullata per fuorigioco. Tra il 22′ e il 26′ Castillejo impegna Dragowski (bravo in entrambe le occasioni) nelle due conclusioni più pericolose della frazione. Empoli che esce col passare dei minuti e con le redini del gioco in mano nell’ultimo quarto d’ora: da segnalare, nei minuti di recupero, una conclusione ravvicinata di Acquah deviata in angolo.

45’+2′ Finisce il primo tempo della partita: Milan e Empoli sono ferme sullo 0-0.

45’+1′ Su un cross di Pasqual, conclusione in corsa di Acquah che trova una deviazione per il primo calcio d’angolo in favore dell’Empoli

45′ Combinazione tra Castillejo e Kessie che, in area, conclude da posizione angolata: pallone sull’esterno della rete

43′ Gioco fermo: Krunic rimane a terra dolorante al volto dopo un colpo involontario di Kessie

40′ Affondo di Kessie in area empolese: Di Lorenzo è bravo a chiudere in scivolata

37′ Castillejo va al tiro da fuori area: pallone abbondantemente fuori misura

37′ Reiterata azione offensiva dell’Empoli: la difesa rossonera riesce a liberare con qualche affanno

26′ Milan pericoloso: Castillejo va al tiro dai 20 metri, bella deviazione di Dragowski sopra la traversa

26′ Farias combina con Caputo che conclude dal limite trovando la respinta col corpo di Romagnoli

22′ Bello spunto di Castillejo che supera Pasqual e conclude a giro dal limite: Dragowski risponde con una grande deviazione. Il primo calcio d’angolo della gara è così in favore dei rossoneri

18′ Il gioco riprende

17′ Gioco momentaneamente fermo: Kessie e Caputo sono a terra, controllati dai rispettivi staff medici

11′ DOPO IL SILENT-CHECK, LA RETE ROSSONERA VIENE ANNULLATA PER LA POSIZIONE IRREGOLARE DI PAQUETA’. SI RIMANE SUL RISULTATO DI 0-0

10′ MILAN IN VANTAGGIO! CROSS DI RODRIGUEZ DALLA SINISTRA E COLPO DI TESTA VINCENTE DI PAQUETA’ 1-0

7′ Empoli in avanti: Krunic serve Caputo che conclude da posizione angolata, palla sul fondo

6′ Rodriguez lancia in profondità Piatek: il polacco si accentra e conclude ma poco dopo viene rilevata la sua posizione di fuorigioco

1′ La partita è iniziata! Calcio d’avvio dell’Empoli

Squadre in campo al ‘Meazza’ tra poco il calcio d’avvio di Milan-Empoli!



Milan-Empoli: formazioni ufficiali, Conti e Castillejo titolari

MILAN (4-3-3): Donarumma G.; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo.

Milan-Empoli: probabili formazioni e pre-partita

Milan: Gattuso non può contare sullo squalificato Suso e i lungodegenti Zapata, Caldara e Reina. Sono almeno due i dubbi di formazione per l’allenatore rossonero: Calabria, Conti e Abate per una maglia da terzino destro, mentre in attacco, è ballottaggio tra Borini e Castillejo a destra. Milan probabilmente in campo con Gianluigi Donnarumma tra i pali, Conti, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez in linea di difesa; a centrocampo sono pronti Kessie, Bakayoko e Paquetà. In attacco, probabile tridente formato da Castillejo, Piatek e Calhanoglu. Empoli: Iachini ha tutti gli uomini a disposizione eccezion fatta per l’infortunato Antonelli. Azzurri probabilmente in campo con Dragowski tra i pali, Veseli, Silvestre e Dell’Orco (favorito su Rasmussen) in linea di difesa; a centrocampo si scaldano Di Lorenzo, Acquah (pronto anche Traore), Bennacer, Krunic e Pasqual. In attacco, è pronta ancora la coppia formata da Caputo e Farias.

MILAN (4-3-3): Donarumma G.; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo.

Milan-Empoli, i precedenti

I precedenti totali tra Milan e Empoli giocati in Serie A sono 25: bilancio di 14 vittorie rossonere, 8 pareggi e 3 successi toscani. Nella gara d’andata della stagione in corso, le due squadre pareggiarono al ‘Castellani’ col risultato di 1-1. Da notare che le 3 vittorie azzurre sui rossoneri nel massimo campionato sono maturate tutte a San Siro (0-1 nell’aprile 2003 e nell’ottobre 2007 e 1-2 nell’aprile 2017, data dell’ultimo confronto tra le due squadre al ‘Meazza’).

Milan-Empoli: l’arbitro della partita

Milan-Empoli sarà diretta dall’arbitro Piero Giacomelli della sezione di Trieste. Giacomelli ha già diretto in un’occasione la sfida tra rossoneri e azzurri: nell’agosto 2015, sempre a San Siro, si registrò la vittoria del Milan per 2-1. Per la squadra meneghina, 13 precedenti con l’arbitro triestino e bilancio di 8 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte; 16 invece i precedenti per l’Empoli con 4 successi, 4 pareggi e 8 sconfitte.

Milan-Empoli Streaming: dove vederla in tv

Milan-Empoli sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.