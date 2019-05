Milan, esodo di tifosi rossoneri: più di 2000 nel settore ospiti a Firenze

I tifosi del Milan seguono la squadra: contro la Fiorentina saranno più di 2000 i supporter al Franchi. Settore ospiti sold out

Il Milan sogna un posto in Champions League: sarà fondamentale una vittoria a Firenze per centrare l’obiettivo stagionale. I tifosi rossoneri sono consapevoli dell’importanza della sfida, e per questo hanno seguito la squadra in massa.

Contro la Fiorentina si segnala la presenza di circa 2300 tifosi: un vero e proprio esodo per sostenere la squadra nel cuore in cerca dell’impresa in chiave Europa.

Si apprende inoltre che si registra un sold out per i posti nel settore ospiti dello stadio Artemio Franchi. Il Milan potrà contare sul pieno sostegno della sua tifoseria: un motivo in più per dare il 100% contro i ragazzi di Vincenzo Montella. I tre punti sono cruciali per la compagine di Gennaro Gattuso, visto che l’Atalanta non rallenta affatto e, anzi, al momento occupa il 3° posto in attesa che l’Inter scenda in campo contro il Chievo.