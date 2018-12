Il Milan crolla in casa contro la Fiorentina, e ora la società medita sul futuro della squadra: nel mirino il tecnico Gattuso, che potrebbe essere esonerato

Il Milan cade con la sconfitta in casa per 1-0 contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Fallimento totale per Gennaro Gattuso: la sua esperienza sulla panchina rossonera sembra ormai al capolinea. Pesa in particolar modo l’approccio completamente sbagliato della squadra nei match recenti. La dirigenza pensa all’esonero, quindi: tra i possibili sostituti circolano i nomi di Roberto Donadoni, Leonardo Jardim e il ritorno di Cristian Brocchi che però, salvo clamorosi colpi di scena, non potrebbe arrivare prima della prossima stagione, a differenza degli altri. I tifosi, tuttavia, sognano l’approdo in rossonero di Antonio Conte. Sembra, comunque, che ormai Gattuso abbia le ore contate.