Rafael Leao e Bennacer per la prima volta in campo in una gara di Serie A con la maglia del Milan: esordio per gli innesti rossoneri

Esordio alla Dacia Arena con i colori rossoneri per Rafael Leao e Ismael Bennacer contro l’Udinese. I due rinforzi del Milan in campo per cercare di ribaltare il match (1-0 in favore dei padroni di casa).

I due giocatori hanno fatto il loro ingresso in campo rispettivamente al 75′ e al 76′, rilevando Castillejo e Paquetà.