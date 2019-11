Milan femminile, Ganz esulta: «Contento della prestazione delle ragazze»

Maurizio Ganz, allenatore del Milan femminile, ha parlato dopo il pareggio ottenuto contro la Juventus Women

Maurizio Ganz ha parlato ai microfoni di Sky Sport del pareggio ottenuto dal Milan Femminile nei minuti finali contro la Juve.

PAREGGIO – «Sono contento del gol di Vitale, e della Conc che ha dimostrato di essere una centrocampista che fa tantissimi gol. Il pareggio è meritato, non dimentichiamo i primi 4′ se fossimo andati in vantaggio cosa sarebbe potuto accadere. Abbiamo imparato ad andare sulle seconde palle oggi e ci potrà far crescere».

JUVE – «Abbiamo visto che la Juventus è una grandissima squadra e io sono contento che siamo imbatuti. Prestazione di grande voglia, abbiamo dimostrato di essere due squadre forti».

CAMPO – «La nostra squadra è tecnica, a noi piace giocare a calcio e tenere la palla bassa. Oggi non è stata ideale, abbiamo giocato in modo diverso e abbiamo imparato qualcosa di diverso».