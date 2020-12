Milan femminile, Ganz: «Vogliamo la Champions League»

Ganz ha riassunto l’obiettivo del Milan femminile nel corso di questa stagione: l’allenatore rossonero vuole la qualificazione alla Champions League

Maurizio Ganz, allenatore del Milan femminile, è intervenuto ai microfoni di Radio 105. Le sue dichiarazioni.

«Noi siamo una squadra giovane, e l’obiettivo di quest’anno è cercare di qualificarci per la Champions League. Non è facile perché si qualificano solo le prime 2. Credo che stiamo migliorando. Un giorno vorremo anche vincere il campionato, ma per ora l’obiettivo rimane la qualificazione in Champions League».