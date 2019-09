Milan Fiorentina, clamoroso Giampaolo: toglie Piatek e fa esordire Duarte

Giampaolo toglie Piatek e inserisce l’esordiente Duarte: il pubblico di San Siro non apprezza. Colpa dell’espulsione di Musacchio

Continuano a far discutere le scelte di Marco Giampaolo. Durante il match contro la Fiorentina, il tecnico del Milan ha deciso di far esordire in Serie A il brasiliano Leo Duarte, prelevato in estate dal Flamengo, al posto di Krzysztof Piatek.

Il pubblico di San Siro non sembra aver preso bene questa decisione, ma per Giampaolo era doveroso inserire un centrale difensivo in seguito all’espulsione di Mateo Musacchio per un brutto fallo su Franck Ribery.