Milan Fiorentina: col centro bloccato, si passa da Theo Hernandez

Il Milan ha provato a superare la Fiorentina sfruttando soprattutto le corsie esterne. Ma la Viola ha retto bene

Il Milan contro la Fiorentina ha faticato molto nel trovare spazi centrali. Il 352 dei viola fa tanta densità in mezzo, di fatto costringe gli avversari a passare sulle corsie esterne.

I rossoneri, non a caso, contro i viola hanno provato a pungere soprattutto sfruttando le fasce. I 3 centrocampisti della Fiorentina non consentivano ai giocatori del Milan di ricevere in modo pulito, così si è allargato il gioco. Il Milan ha effettuato 19 cross, sia a destra che a sinistra, con Leao e Theo Hernandez che han provato a dare imprevedibilità. Ma i difensori della Fiorentina hanno retto bene. Nella slide sopra si vede il 532 della Fiorentina, con Chiesa che si abbassa ad aiutare. Pochi spazi.