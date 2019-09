Milan Fiorentina: cosa deve temere Giampaolo

La Fiorentina di Montella sarà un ottimo test per il Milan di Giampaolo. Presenta caratteristiche che i rossoneri soffrono

L’intero Milan di Giampaolo è ancora un cantiere aperto, soprattutto per quanto riguarda la fase di possesso. Per ora, i rossoneri sono troppo prevedibili con la palla, soffrono l’intensità rivale e non riescono a rendersi troppo pericolosi.

Proprio per questo il test contro la Fiorentina sarà molto interessante. Il 532 dei viola si contraddistingue per intense marcature a uomo a centrocampo, che hanno messo in difficoltà la Juventus. Sarà un buon test per valutare le crescita del Milan con la palla.