Milan Fiorentina, esordio Krunic: prima volta in A coi rossoneri

Krunic inizia la sua avventura con il Milan: bosniaco lanciato da Giampaolo contro la Fiorentina a San Siro

Scocca l’ora di Krunic sull’orologio del Milan: il centrocampista bosniaco prelevato in estate dall’Empoli fa il suo esordio in rossonero. Il numero 33 scende in campo, prendendo il posto di Kessiè.

Prima volta certo complicata per Krunic, all’ingresso nella ripresa di Milan-Fiorentina, con i viola in vantaggio sui padroni di casa al termine del primo tempo. E con un San Siro che non ha risparmiato fischi ai propri beniamini.