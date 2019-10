Milan Fiorentina: Pulgar e la pressione dei viola

La fase di pressione della Fiorentina è una delle chiavi del 352 di Montella. Gran lavoro di Pulgar e dei centrocampisti

Il Milan ha molto sofferto in avvio di azione, il 352 della Fiorentina bloccava la costruzione rossonera. Non a caso, i gol sono arrivati tramite sanguinosi palloni persi nella metà campo rossonera.

Il Milan non è riuscito a servire bene i centrocampisti, tutti e 3 ben seguiti dai corrispettivi della Fiorentina. Si vede nella slide sopra: Pulgar a uomo su Calhanoglu, Castrovilli su Bennacer mentre Badelj si occupava di Kessie. Il turco in particolare ha sofferto la marcatura di Pulgar, da un suo errore indotto dal cileno è nata l’azione che ha portato al vantaggio della Fiorentina. Oggi i viola sono davvero difficili da affrontare, adottano una fase di non possesso intensa ed efficiente, soprattutto grazie al grande lavoro dei centrocampisti.