Gattuso si gode il buon momento di Bakayoko, paragonando il centrocampista francese a Desailly

Il Milan vince 2-1 in rimonta contro il Parma, occupando momentaneamente il quarto posto. Il meritò è di tutta la squadra, ma anche e soprattutto di Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista è stato spesso oggetto di polemiche da parte dei tifosi, che lo fischiavano ad ogni errore (e non erano rari). Ora il francese sembra aver acquistato fiducia in se stesso. Il primo ad accorgersene è Gattuso, che si dice soddisfatto di lui. Ecco le parole del mister sul suo giocatore:«Su Bakayoko la sorpresa più grande è vedere come è migliorato nelle letture delle situazioni di gioco. A livello tattico mi sta sorprendendo, ha creduto fortemente in quello che gli abbiamo fatto vedere a livello di video. E’ stato bello vederlo aizzare il pubblico. Prima con il mio secondo Riccio ho detto che mi sembrava di vedere Desailly, anche se forse Bakayoko è anche più tecnico».