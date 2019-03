In conferenza stampa, il tecnico del Milan Rino Gattuso è tornato sul confronto tra Kessie e Biglia, rivelando un aneddoto interessante

La sconfitta del derby contro l’Inter è ancora cocente in casa Milan. Lo si evince dalle dichiarazioni di Rino Gattuso, che si è soffermato molto sugli errori commessi nel match contro i nerazzurri. Il tecnico rossonero è però tornato anche un altro tema caldo di quella sera, ossia lo scontro tra Kessie e Biglia in panchina, che ha destato grande scalpore.

Gattuso si era già espresso a tal proposito nell’immediato post-gara, ma ha aggiunto oggi qualche dettaglio in più: «Ho avuto un confronto con Frank. Non ero arrabbiato, solo molto deluso dal comportamento di entrambi. Io non porto rancore, ma a livello professionale i giocatori lo sanno che da parte mia in una squadra ci vuole rispetto in ogni componente dello spogliatoio. La società si è comportata in maniera impeccabile, dimostrando di credere in determinati valori».

Il tecnico ha poi rivelato un interessante aneddoto in riferimento alla reazione di Kessie, legato al ben noto confronto a muso duro con il vice allenatore del Tottenham Joe Jordan di un lontano febbraio 2011: «In passato ho sbagliato spesso anch’io. Si veda il confronto con Jordan durante la gara col Tottenham. Poi però mi sono assunto le mie responsabilità e ne ho pagato il prezzo. Dopo quella partita, ricordo che dovevamo giocare contro il Chievo, Galliani voleva privarmi della fascia – sostituiva Ambrosini – davanti a tutto lo spogliatoio. All’epoca la squadra si mise di mezzo, proteggendomi».