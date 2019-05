Milan, anche Gattuso celebra il “suo” fedelissimo Abate – VIDEO

Milan, Gattuso al termine della sfida contro il Frosinone celebra uno dei suoi fedelissimi: Ignazio Abate, al passo d’addio

Dieci stagioni di onorata militanza rossonera. Per un totale di 304 presenze in campo, condite per altro da tre reti. Numeri che soltanto in parte raccontano dell’apporto di Ignazio Abate al Milan nell’ultimo decennio, lui uomo spogliatoio importante sul terreno di gioco e fondamentale nello spogliatoio.

Un messaggio, forte e chiaro, che ha fatto passare ieri anche Rino Gattuso nella conferenza stampa dopo il successo contro il Frosinone. Quando ha elogiato spirito e qualità di quello che è stato prima un suo compagno di squadra e poi un suo fedele giocatore all’interno dello spogliatoio.