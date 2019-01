Milan, Gattuso ha ancora bisogno di Biglia?

Biglia tornerà a breve a disposizione del Milan. Complice l’esplosione di Bakayoko, Gattuso dovrà ridipingere il suo assetto tattico

Dopo il lungo infortunio, Lucas Biglia è ormai prossimo al rientro tra le fila rossonere. «Non è semplice da gestire come momento. L’infortunio ti tiene lontano dalla squadra, lavori da parte. C’è voglia di rientrare, di stare insieme a loro», queste sono le sue ultime dichiarazioni. Sono passati tre mesi dall’ultima volta che il regista argentino ha calcato il prato di San Siro. Nel frattempo, Gattuso ha dovuto creare un nuovo assetto tattico per sopperire alla mancanza dell’unico metronomo di centrocampo. Se inizialmente sembrava impensabile un Milan senza Biglia, l’esplosione di Bakayoko ha stravolto le gerarchie milaniste. Al momento, Gattuso non può permettersi di rinunciare al francese dato il suo fondamentale apporto alla fase difensiva. Lo stesso discorso può essere fatto per Kessiè. Nonostante le ultime prestazioni sottotono, l’ivoriano ha caratteristiche uniche, è imprescindibile per il gioco del Milan. Fisico, corsa, tiro. Certamente non può finire in panchina.

Quello che ci si domanda ora è: il ritorno di Biglia può aiutare il Milan o rischia di stravolgere un assetto tattico in via di consolidamento? La risposta sembra scontata. La qualità dell’argentino può solo che essere un’ulteriore arma a disposizione di Gattuso. L’allenatore rossonero dovrà, infatti, essere capace di manipolare il suo schieramento per permettere alla sua squadra di esprimersi al meglio. In questa ottica, una soluzione probabile potrebbe essere lo spostamento di Bakayoko nel ruolo di interno di centrocampo, ruolo che ha già ricoperto in passato, anche se non con risultati necessariamente positivi.

L’ultima considerazione da fare riguarda il neo-acquisto del Milan Paquetà. Il brasiliano, complice l’assenza di Biglia, è stato immediatamente catapultato nelle fila rossonere. Poco è stato il tempo a sua disposizione per adattarsi al calcio italiano. Il rientro dell’argentino permetterebbe, quindi, a Paquetà di crescere gradualmente, non essendo caricato immediatamente del peso della maglia titolare di una squadra con l’ambizione di tornare in Europa.