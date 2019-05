Gattuso non sarà facilmente sostituibile sulla panchina del Milan: con lui media punti quasi da record. Solo Juve e Napoli han fatto meglio

Nella giornata di oggi, arriverà l’ufficialità delle dimissioni di Gattuso sulla panchina del Milan. Tuttavia, non sarà facile per la dirigenza rossonera sostituire il tecnico per la prossima stagione.

Con Gattuso, secondo OptaPaolo, il Milan ha ottenuto infatti una media punti di 1.81 a partita in Serie A. Solamente la Juventus con 2.44 e il Napoli con 2.13 hanno fatto meglio nello stesso intervallo di tempo, ovvero dal 27 novembre del 2017.