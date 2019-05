Milan, Gattuso: «Nedved osso duro. Oggi siamo amici, ma che legnate!»

Simpatico siparietto prima del cambio di collegamento da Gattuso a Nedved. L’allenatore del Milan ricorda così l’ex stella della Juventus

Simpatico siparietto ai microfoni di Sky Sport: lo studio chiede a Gennaro Gattuso di ricordare Pavel Nedved da giocatore prima di passare la linea al vicepresidente bianconero.

Ecco le parole del mister rossonero:«Pavel era un osso duro, non mollava mai. Era peggio di me. Qualche legnata ce la siamo data. In campo io non stavo simpatico e lui e lui a me, ma poi una volta smesso ci siamo visti fuori e siamo diventati amici. Oggi mi aspetto che giochino al 10% della cattiveria che metteva lui quando giocava».