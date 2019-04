Gattuso dopo la Juve vede il bicchiere mezzo pieno, ma sa bene che la sfida contro la Lazio sarà decisiva. E non ha problemi ad ammetterlo

La sconfitta contro la Juventus ha scatenato il malcontento di molti tifosi. In pochi si sarebbero aspettati una prestazione di carattere come quella offerta dal Milan, ma gli sforzi non hanno ripagato. Gennaro Gattuso non intende soffermarsi sulle polemiche sull’arbitraggio, e guarda alla sfida di campionato contro la Lazio. Che sarà decisiva per l’ingresso in Champions League.

Ecco le parole di Gattuso al termine della riunione tra arbitri e società:«La riunione era già programmata, ci ritroviamo due volte l’anno. Qualche errore arbitrale c’è stato ma dobbiamo pensare solo al nostro lavoro e basta. Nell’ultimo periodo siamo stati penalizzati spesso, ma non cerchiamo alibi. Mi prendo la prestazione dei miei ragazzi allo Stadium di grande maturità. La gara di sabato sarà fondamentale per tutte e due le squadre, ci giochiamo entrambe la qualificazioni in Champions e per noi quella contro i biancocelesti sarà una finale. Ci sarà un grande pubblico e ringrazio ad uno a uno tutti i tifosi che hanno speso il denaro per assistere alla partita contro i capitolini»