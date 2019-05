Gennaro Gattuso ha commentato il suo addio al Milan direttamente da Capri, dove si festeggiano i 60 anni di Ancelotti. Ecco le parole

Gattuso, intercettato da Sky Sport a Capri, ha parlato del suo recente addio al Milan.

Ecco le sue parole:«Il Milan è un qualcosa che rimarrà sempre dentro di me, mi ha dato una grande opportunità. Era giusto fare una scelta come quella che ho fatto, è in buone mani e ha una società composta da grandi uomini. I tifosi non si devono preoccupare.