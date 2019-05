Milan, Gattuso: «Tornare ad allenare? La voglia c’è». Ecco le destinazioni

L’ex allenatore del Milan Gattuso vuole già tornare a sedere su una panchina. Ecco le opportunità in Italia

L’ex allenatore del Milan Gattuso ha risposto ai microfoni di Sky Sport alle domande sul suo futuro. Ecco le sue parole:«La voglia di tornare ad allenare c’è. Serve però che un club mi scelga».

E secondo Gianluca Di Marzio, le possibili offerte per Gattuso non mancano:«Tentativi concreti di Sampdoria e Lazio, i biancocelesti temono di perdere Inzaghi. Rino preferisce l’estero, ma non c’è ancora nessuna offerta».