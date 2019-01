Donnarumma elogia il Milan: «Abbiamo saputo soffrire»

Milan corsaro al Ferraris contro il Genoa, esulta Gigio Donnarumma: ecco le parole del portiere rossonero a Sky Sport

Genoa-Milan è terminata 0-2, tornano a vincere i rossoneri grazie al duo Borini-Suso. Una prova di forza al Ferraris per la formazione di Gennaro Gattuso, che mette nel mirino la zona Champions. Grande soddisfazione per Gigio Donnarumma, tra i migliori in campo.

Ecco le parole del portiere rossonero: «Non siamo partiti benissimo ma abbiamo saputo soffrire tutti insieme. Siamo riusciti ad uscirne con le nostre qualità e abbiamo vinto una partita importantissima. Higuain? Le scelte sono scelte non si possono discutere, gli auguro il meglio perché è un grande amico. Doppia partita a Napoli? Io faccio il tifo per loro, sono di lì, però spero di vincerle entrambe», riporta Milannews24.