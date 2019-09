Milan, Giampaolo alla svolta: tre volti nuovi per sfidare il Torino

Milan, Giampaolo alla svolta: il tecnico rossonero pronto a schierare tre volti nuovi per sfidare il Torino giovedì sera

Giampaolo, incassata la fiducia della società pur dopo un derby perso in malo modo, guarda avanti. E punta la sfida al Torino di giovedì sera per risollevare una situazione ben poco rosea.

E, così, sono diversi gli accorgimenti in cantiere in casa Milan per la sfida ai granata di Mazzarri. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, sono pronti a scendere in campo dal 1′ insieme ben tre nuovi arrivi: si tratta di Bennacer, Theo Hernandez e Leao.