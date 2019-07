Milan, Giampaolo avvisa l’Inter: «Derby? Sono uno specialista»

Milan, Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Milan TV soffermandosi sulla storia del club e sull’importanza del derby

Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Milan TV prima del debutto stagione dei rossoneri sul campo di allenamento. Ecco le sue parole: «Tifosi? Sono milioni, forse il Milan è tra le squadre più seguite al mondo. Percepisco la storia, cosa significa vincere, le ambizioni, dovunque ti giri. Tifosi, club, chi lavora attorno a questa grande cosa che è il Milan».

L’ex allenatore della Sampdoria ha poi proseguito parlando di derby: «Derby? È sempre una partita diversa rispetto al campionato stesso, perlomeno per me è stato così a Genova. Ho avuto la fortuna di non perderlo mai in sei incontri. Ritengo sia una fortuna. So cosa significa per i tifosi il derby, quanto possa pesare quella partita in una stagione, quanto possa pesare. So che per i tifosi issare il vessillo per una vittoria nel derby è motivo di soddisfazione».