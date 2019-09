Milan, Giampaolo: «Colpa mia. Alla squadra ho detto…»

Il tecnico del Milan Giampaolo ha analizzato la deludente prestazione della squadra rossonera contro la Fiorentina

Il tecnico del Milan Marco Giampaolo si è presentato scoraggiato ai microfoni di Sky Sport dopo la deludente prestazione offerta dai rossoneri contro la Fiorentina: «Abbiamo giocato male individualmente, senza responsabilità. I tifosi sono abituati ad altro, sono giustificati e non posso dire nulla a loro».

«Non ho parlato con la dirigenza, mi assumo le mie responsabilità ma vado avanti perché credo nelle mie idee. Sono infastidito perché la squadra sembrava a San Siro non per giocare una partita. Bisogna essere all’altezza in certe situazioni, non bagnarci».

«Prima della partita ho detto ai ragazzi di giocarla col braccio lunghissimo, per vincerla. Li ho rassicurati, ma siamo stati meno reattivi e più frenati. Devo tirare fuori il massimo da ogni calciatore, meno fronzoli e più concretezza. Se non riesco a esprimere lo stile Milan, punterò sulla quantità».