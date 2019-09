Milan, Giampaolo: «Mai pensato alle dimissioni»

Giampaolo nega di aver mai pensato alle dimissioni da allenatore del Milan: le sue parole in conferenza stampa

Marco Giampaolo è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sconfitta subita a San Siro contro la Fiorentina e il momento difficile che il Milan sta attraversando. Nelle prossime ore si deciderà il suo futuro, nonostante un’iniziale conferma da parte del direttore tecnico Paolo Maldini.

Il tecnico rossonero si sente in discussione, ma non intende mollare se non per volere della società. A precisa domanda, Giampaolo è stato categorico: «Non ho mai pensato alle dimissioni».