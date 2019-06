Il Milan di Giampaolo prende forma: Paquetà la certezza, Praet e Torreira i sogni

Il nuovo Milan di Giampaolo è pronto al decollo: il tecnico abruzzese avrà tempo e modo di valutare ogni singolo elemento della rosa

Un’abitudine dell’allenatore (specie in Giampaolo) è quella di saper valutare il materiale a disposizione. Analizzare nel dettaglio la rosa, fare due calcioli e poi al massimo stravolgerla. Giampaolo al Milan ha le idee chiarissime. Il tecnico abruzzese avrà tempo e modo di valutare la rosa ma qualche idea se l’è già fatta.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, chi sembrava sul punto di essere bocciato, come Biglia o Kessie, ha ancora speranze di rimanere. André Silva che pareva estraneo al nuovo corso rientra in gruppo con ottime referenze. Suso ha dato dimostrazioni da esterno destro d’attacco, ora verrà verificata la sua preparazione da trequartista. Calhanoglu, competente in qualità di esterno o mezzala mancina, sarà valutato anche come centrale di centrocampo.

Piatek, manco a dirlo, sarà centrale nel progetto di Giampaolo così come Paquetà. E poi ci sono i sogni e i desideri di mercato che rispondono ai nomi di Praet e Torreira.