Milan, Giampaolo: «Piatek va da riorganizzare. Soluzioni offensive sterili»

Marco Giampaolo non è convinto dell’inizio del suo Milan, che ha perso la prima partita di campionato contro l’Udinese. Piatek & Co. non sono piaciuti

Marco Giampaolo ha analizzato ai microfoni di Sky Sport le criticità offensive del Milan, uscito sconfitto dalla Dacia Arena contro l’Udinese. Ecco le dichiarazioni.

«Suso e Castillejo da riorganizzare, anche Piatek, ha movimenti da prima punta. I tre davanti devono recitare un copione diverso per sensibilità e questi hanno altre caratteristiche. Bisogna mettere tutti nelle condizioni di far meglio, dobbiamo tenere le cose fatte bene e riorganizzare quelli davanti per metterli nelle condizioni migliore. Questo va al di là del risultato, quelle soluzioni offensive non mi piacciono, sono sterili».