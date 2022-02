ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan ha finalmente trovato l’erede della maglia numero 9 di Pippo Inzaghi. Giroud ha rotto la maledizione. Ecco tutte le vittime – VIDEO

Da Alexandre Pato a Mario Mandzukic, negli ultimi 10 anni LA MALEDIZIONE DELLA 9 al Milan ha colpito un po’ tutti.

Grandi campioni e meteore sono rimasti schiacciati dal peso di una maglia che da Pippo Inzaghi (126 gol in 300 partite coi rossoneri) non ha trovato un degno indossatore. Con la doppietta alla Lazio in Coppa Italia Giroud ha spezzato l’incantesimo siglando il suo DECIMO GOL in rossonero.