Milan, la “gufata” di Romagnoli: «Inter già in Champions League»

Romagnoli torna a parlare del derby perso contro l’Inter e analizza la situazione della corsa per la Champions League

Alessio Romagnoli ha commentato il recente momento no del Milan di Gennaro Gattuso. Dopo la sconfitta nel derby contro l’Inter, la squadra ha perso equilibrio e sicurezza. Ecco le parole del capitano rossonero, che intende lasciarsi alle spalle i momenti difficili della stagione:«Sappiamo che abbiamo sbagliato le letture di alcune partite, siamo rimasti scottati dal derby. Dobbiamo ripartire, isolarci, quello che è passato, è passato. Dobbiamo pensare solo a sabato, pensare partita dopo partita».

Romagnoli ha inoltre ringraziato i supporter e espresso il proprio parere sulla corsa alla Champions League che vedrà il Milan tra i protagonisti:«Ringraziamo i tifosi per il sostegno, cercheremo di dare il massimo contro la Lazio anche per loro e speriamo che loro siano calorosi come sempre. Oltre a noi, ci sono Roma, Atalanta e la stessa Lazio. Penso che saremo noi quattro a giocarcela. L’Inter è già qualificata, a meno che non faccia qualche errore credo che ormai sia andata».