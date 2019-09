Milan, il dato spaventa: mai così male dal 1938/1939

Partenza da incubo per il Milan, che in Serie A non collezionava dati così negativi dalla stagione 1938/1939

Il Milan non poteva immaginare partenza peggiore in campionato. I rossoneri hanno vinto solamente due delle prime sei gare, collezionando dunque quattro sconfitte. Il dato è preoccupante e fa riflettere, soprattutto alla luce delle statistiche che dicono che i rossoneri non partivano così male dalla stagione 1938/1939.

Come si legge infatti su Optapaolo, il Milan ha perso almeno 4 delle prime 6 gare dal 1938/1939. Precedentemente era accaduto solo nel 1930/1931. È dunque la terza volta, nella storia, che succede.