Milan, il pazzesco cinismo di Piatek in area di rigore

Uno studio esamina l’efficacia degli attaccanti della Serie A dentro l’area di rigore. Piatek, attaccante del Milan, ha numeri pazzeschi

Il portale Calcio Datato ha pubblicato un grafico molto interessante sugli attaccanti della Serie A, con lo scopo di analizzare la loro efficacia nell’andare in rete. Viene elencato il rapporto tra palloni toccati dentro l’area e gol segnati, provando a rispondere alla domanda: quanti palloni servono per andare in rete?

Quanti palloni servono ai centravanti della Serie A per andare in gol? A Piatek e Pavoletti ne bastano meno di 7 (6.6 per KP, 6.68 per LP). A Icardi e Immobile ne servono invece più di 20 (22.48 per MI, 20.01 per CI). pic.twitter.com/TnBdxteFcF — CalcioDatato (@CalcioDatato) July 8, 2019

Come si può vedere, Piatek è in testa, con la punta del Milan che segna un gol ogni 6.60 palloni toccati: Pavoletti subito dopo. Quindi, si sta parlando di numeri incredibili.