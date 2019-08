Milan, il peso di Piatek nel calcio di Giampaolo

Piatek sta faticando un po’ nel preaseason del Milan. Ci vuole del tempo per inserirlo bene nel sistema tattico di Giampaolo

Piatek è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione di A. Sarebbe sbagliato sintetizzare il polacco come mero finalizzatore, però è indubbio che le sue qualità migliori si vedano nella conclusione: sia nella tecnica nel tiro che nella sua preparazione.

Giampaolo ha sempre optato per attacchi diversi, composti da punte più mobili, veloci e in grado di associarsi coi compagni. Ci vuole quindi del tempo per rendere Piatek ben inserito nel Milan che si sta costruendo. Non è un caso che i rossoneri vogliano Correa, visto che l’argentino sarebbe un partner ottimale per il polacco.