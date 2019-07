Milan, il Qatar punta all’acquisto del club? Ecco la risposta rossonera

Il Milan potrebbe passare nelle mani dei qatarioti. Dai rossoneri però arrivano delle smentite: le ultimissime

Il Qatar pensa all’acquisto del Milan? Il club rossonero sarebbe finito nel mirino dell’Emirato e ci sarebbe addirittura una trattativa in corso, almeno stando a quanto riferito dall’Adnkronos.

In campo non sarebbe sceso direttamente Nasser Al-Khelaïfi ma un’altra alta personalità dell’emirato, in rappresentanza della Qatar Investment Authority. Dal Milan però, stando a MilanNews, sarebbero arrivate delle smentite.