Milan, il tesoretto arriva da cinque svincolati: i dettagli

Milan, il calciomercato può ripartire dal tesoretto degli svincolati: si liberano questi cinque

Il Milan riparte, di nuovo. E lo fa senza 5 elementi che nelle ultime stagioni sono stati, per motivi diversi, spesso al centro di numerose polemiche. Il motivo? Ingaggi importanti che non hanno trovato riscontro sul loro utilizzo nel rettangolo di gioco. Questi cinque giocatori andranno tutti in scadenza e il Milan si libererà di circa 10 milioni di ingaggio annuo. Un peso mica da poco.

Il primo nome è quello di Mauri (1,4m):in questa stagione appena 160 minuti sul campo. Poi, Cristian Zapata (1,7m) e Abate (2.2) che sono stati tra i più utilizzati questa stagione. Nessuna presenza invece per Montolivo (2,5) e Abate (2,2).