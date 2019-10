Milan in crisi ma solo il City ha speso più dei rossoneri

Dall’uscita di Berlusconi passando per Li arrivando a Elliot, la crisi del Milan continua

Il Milan sta vivendo una delle crisi più grandi della storia del club. I rossoneri infatti da anni non sono ormai competitivi in Europa e in campionato. Un incubo iniziato dall’uscita di scena di Berlusconi e dall’arrivo di altri investitori che mai hanno saputo valorizzare un grande club come il Milan.

Eppure, come riporta la Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono il quinto club in Europa per spese nei trasferimenti di calciatori dell’ultimo decennio (2010/2019). Come riportano i dati raccolti dal Cies il Milan (-439 milioni) è dietro solo al Manchester City (-1901 milioni). Più quindi di club come Madrid (-425), Juventus (-414), Chelsea (-395) e Inter (-391).