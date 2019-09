Milan in difficoltà, Keisuke Honda offre il suo aiuto!

Momento durissimo per il Milan di Marco Giampaolo. Due sole vittorie nelle prime sei partite hanno fatto sprofondare i rossoneri nelle zone bassissime della classifica di Serie A. Il tecnico sembra attualmente non riuscire a trovare soluzioni per uscire dalla situazione.

A farsi avanti per dare un aiuto, in maniera ovviamente ironica, è stato l’ex Keisuke Honda. Il giapponese, tramite il suo profilo Twitter, ha lanciato la proposta: «Vi ho sempre voluto aiutare. Chiamatemi quando avrete bisogno di me».

I have always wanted to help you. Call me when you need me! @acmilan

— KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) September 30, 2019