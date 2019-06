Milan, incognita Cutrone: la volontà del giocatore è chiara

Cutrone non è certo della sua permanenza al Milan: il giocatore attende l’arrivo del nuovo allenatore per decidere il proprio futuro

Patrick Cutrone e il Milan: il destino dell’attaccante è ancora incerto. Secondo le fonti di Tuttosport, la punta avrebbe chiesto di giocare con maggiore continuità rispetto alle scorse stagioni.

Tutto dipenderà dalle scelte del nuovo allenatore (Giampaolo il favorito). Il Torino è in prima linea per il numero 63 del rossonero, qualora decidesse di abbandonare il Milan in cerca di una nuova sfida.