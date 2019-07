Il Milan lavora costantemente alla ricerca di nuovi colpi di mercato. Incontro con l’intermediario Predrag Mijatovic

Giornata ricca di movimenti di mercato. In via Aldo Rossi, ovvero a Casa Milan, è apparso Predrag Mijatovic, ex attaccante del Real Madrid. L’ex attaccante ora lavora da intermediario con Vlado Lemic.

Il montenegrino cura gli interessi di numerosi calciatori croati, come ad esempio Lovren, Modric e Matic, oltre a tanti giovani. Secondo summit tra le parti, scrive milannews, dopo quello avvenuto una decina di giorni fa.