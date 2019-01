Milan, venerdì nuovo incontro con l’Uefa: ecco il piano rossonero

Venerdì giornata cruciale per il Milan: una delegazione rossonera incontrerà i rappresentanti dell’Uefa per il Fair Play Finanziario

Il Milan ha annunciato ricorso al Tas contro le sanzioni imposte per il mancato rispetto dei paletti del Fair Play Finanziario. La battaglia rossonera continua e venerdì prossimo, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club milanista sarà nuovamente di scena a Nyon. I vertici rossoneri avranno un incontro con i vertici della Uefa per parlare delle ultime decisioni nei confronti del club milanista. Venerdì una delegazione milanista, ci sarà anche il nuovo amministratore delegato Ivan Gazidis, incontrerà i rappresentanti dell’Uefa per un confronto.

Il Fondo Elliott non ha gradito le sanzioni inflitte al Milan e intende dar battaglia. Il club rossonero ha l’obbligo di raggiungere il pari in bilancio entro il 2021, una misura difficilmente conciliabile con un rafforzamento e rilancio sportivo della squadra, e per questo non intende tirare i remi in barca. L’idea di fondo di Elliott (in linea con quella della Fifa) è che i club che hanno denaro vero da immettere nel calcio possano farlo, magari all’interno di un impianto di Fair play finanziario rivisto. Prima di andare a Losanna però c’è bisogno di di un incontro con Nyon che testimonia la volontà del club milanista di non andare allo scontro ma di dialogare con i vertici, senza rompere i rapporti.