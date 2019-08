Milan, incontro di mercato con il Parma: sul piatto Laxalt, ma non solo

Incontro a Casa Milan tra i rossoneri e il Parma: Laxalt la prima scelta dei crociati, ma spunta un altro nome

Arrivano novità per il mercato rossonero da Casa Milan, dove oggi Paolo Maldini avrebbe incontrato il direttore sportivo del Parma, Faggiano.

Il motivo del colloquio ha un nome e un cognome, come rivela Sky Sport: i crociati hanno chiesto Diego Laxalt ai rossoneri. Qualora la trattativa per il laterale uruguaiano, non proprio al centro del progetto Milan, dovesse saltare, il Parma potrebbe ripiegare su Strinic.