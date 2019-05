Milan, infortunio Caldara: lascia il ritiro in stampelle. Problemi al ginoccio per il centrale

Come riportato da Sky Sport, il difensore del Milan Mattia Caldara ha lasciato il ritiro in stampelle. Si tratta di problemi al ginocchio per il centrale ex Juventus che non trova pace.

Stagione maledetta per Caldara che si ferma di nuovo per infortunio. L’entità sarà chiarita nelle prossime ore dopo gli esami strumentali, costretto ad un nuovo stop e a chiudere anzitempo la stagione.