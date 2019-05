Milan, infortunio Donnarumma: il portiere esce in lacrime

Infortunio Donnarumma: il portiere lascia il campo, Reina al suo posto per difendere i pali del Milan. Le condizioni del giocatore

Infortunio per Gianluigi Donnarumma. Il giovane portiere del Milan abbandona in lacrime il campo al 22′ pt a causa di alcuni problemi fisici che non gli consentono di continuare la gara.

Al suo posto è entrato Pepe Reina. Tegola per Gattuso, che comunque sta vincendo a Ferrara contro la Spal.

Le condizioni del giocatore sono incerte: bisogna attendere il verdetto dei medici per conoscere l’effettiva entità dell’infortunio. Pare si tratti di un problema muscolare.