Milan, le ultime sull’infortunio di Tomori

Fikayo Tomori, uscito prima del tempo in Milan Genoa, ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro

Il Milan perde un altro pezzo importante per la difesa. Tomori è uscito in anticipo, nella sfida di Coppa Italia contro il Genoa, per un fastidio al ginocchio.

I primi accertamenti hanno evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nel pomeriggio l’artroscopia e il comunicato del club. A riferirlo Milan News 24.